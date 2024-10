La Vida Estudiantil con Jacob Lara: Cultivando Conocimientos y Conexiones

Jacob Lara es un estudiante de primer año en la Universidad de West Texas A&M, donde se especializa en agricultura. Originario de Houston,Lara ha estado ligado al mundo agrícola desde temprana edad, cultivando una profunda pasión por la tierra y los animales.

“Siempre he tenido un amor por la agricultura”, Lara comenta. “Empecé a criar animales en séptimo grado, y desde entonces, esa conexión con la naturaleza ha sido fundamental en mi vida.”

La decisión de estudiar en WT fue influenciada por la reputación de su programa de agricultura.

“Elegí WT porque tienen un programa realmente bueno y la comunidad aquí me hace sentir bienvenido. Este lugar se siente como mi hogar,”

Lara relata que uno de los grandes desafíos que ha enfrentado siendo estudiante universitario es aprender a anteponer los estudios antes que su vida personal.

“He aprendido a dedicarme a mis estudios y a priorizar mi trabajo académico antes que cualquier otra cosa. Estoy aquí para estudiar primero y luego manejar mi vida personal alrededor de eso,”

Uno de los aspectos que Lara más valora de su carrera de agricultura es el acceso a los centros de investigación.

“Me encanta trabajar en los centros de investigación y salud,” Jacob comenta. He recibido mucho apoyo y recursos que han sido fundamentales para mi aprendizaje. De igual forma estar en el edificio de agricultura es lo que más me gusta. Aprender sobre plantas y trabajar con ganado me da una satisfacción increíble. La experiencia práctica es invaluable,” dice con entusiasmo.

Lara le encanta estar sumamente involucrado en extracurriculares; por ende, forma parte de distintas organizaciones.

“Soy miembro de la Asociación de Estudiantes Hispanos (HSA), el Club de Negocios Agrícolas y Minorías (Minorities in Natural Resources),” Lara comenta. “También formó parte del equipo de espíritu escolar, donde soy encargado de la mascota. “Me gusta ser el manejador de la mascota porque puedo ayudar a promover el espíritu de la universidad. Aseguró que la mascota esté bien en los juegos y ayudó a la gente a tomarse fotos con ella. Es una forma divertida de involucrarme.”

La comunidad hispana ha sido un apoyo crucial en su adaptación en WT.

“En mi ciudad natal, había mucha diversidad, y eso me hizo sentir bienvenido,” Lara comenta. “Al llegar aquí, noté que había menos estudiantes hispanos, pero conocer organizaciones que representan a nuestra comunidad me hizo sentir aceptado. Es reconfortante saber que este es un lugar que puedo llamar hogar.”