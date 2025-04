De Chile a Estados Unidos: La experiencia educativa y docente de la Dra Lau Romero

Dr. Lau Romero es profesora de español en West Texas A&M University. Posee un doctorado en Estudios Culturales Hispánicos y una maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos.

La Dra. Lau Romero es originaria de Chile y llegó a los Estados Unidos para realizar su posgrado donde se encontró con un sistema educativo diferente al que estaba acostumbrada.

“Vine a Estados Unidos a hacer el posgrado entonces no tuve esa experiencia de undergraduate,” Romero dijo. “y la la escuela de posgrado es mucho más según yo es un poco más ruda ya que estás trabajando a la vez que estás estudiando.” Pero a diferencia de latinoamérica y de chile hay fondos había fondos había dinero para educarse y no tuve que pagar matrícula lo cual lo fantástico porque conseguí una una beca completa entonces que no me tenga que endeudar para ser mi doctorado fue como magia.”

La profesora Romero desde muy pequeña tenía en claro que quería ser profesora.

“Siempre quise siempre quise profesora, mis padres los dos son profesores universitarios también entonces yo creo que viene en la familia lo de hacer el ridículo en público” Romero dijo. “Me acuerdo que como no había niñera mi papá me llevaba a la universidad y me dejaban con la secretaría o a veces me metía clases me quedaba como coloreando atrás entonces siempre estaba muy cómoda”.

Dr. Romero nos cuenta sobre cómo ha sido su experiencia enseñando en los estados de Michigan y Texas.

“Como profesora latina en Míchigan la experiencia fue agradable ahí cada estudiante es su propio universo, teníamos estudiantes que venían de familias súper esforzadas otros estudiantes que venían de familias con mucho dinero a veces los súper esforzados nunca hacía nada y luego los con mucho dinero sacaban súper buenas notas entonces como que todo el prejuicio que uno tiene se deshace un poco” Romero dijo. “En Texas es un cariño profundo, el hecho de que la mayoría de los estudiantes sean de herencia latinoamérica o del caribe hace que la relación sea mucho más horizontal.” Entonces siento que lo paso mucho mejor porque puedo hablar con gente que comparte parte mi cultura.”

La Dr. Romero nos relata sobre cómo su experiencia como alumna latina ha influido en su método de enseñanza como profesora

“En Chile yo fui a una universidad que era muy tradicional y además fui en el dos mil siete” Romero dijo. “En ese momento no existían tantas reglas como hoy entonces por ejemplo se tenían profesores que decían vamos a tener dos ensayos en el semestre no había rúbrica nada y eran dos notas y todo tu semestre no les interesaba poner notas no les interesaba corregir o lo cual me parece fantástico porque no había que no había que asustarse tanto.” Pero era muy poco rigurosa y muy mal organizado entonces intento siempre tener todas las clases organizadas.

Dr. Romero nos habla sobre como maneja el tema de su experiencia cultural en el salón de clases

“Mi modus operandi es casi siempre el mismo en el que las opiniones en clase se basan en mí experiencia cultural, a lo que yo he vivido y a lo que yo he estudiado” Romero dijo. “Entonces porque se habla mucho de cultura en nuestras clases y a veces hay que hablar tópicos sensibles o difíciles, la diferencia cultural se siente” Por lo que, intentó planear lo más objetivamente posible.”

Para la Doctora Romero habla sobre la importancia de tener profesores latinoamericanos en las escuelas

“En Estados Unidos siento que le debemos mucho al movimiento chicano sobre todo aquí en el sur, pero en general los movimientos intelectuales de latinoamericanos que han llegado a Estados Unidos de los sesenta” Romero dijo. “Los setentas abrieron paso para que ahora sea normal entre comillas que existamos muchos más ya no es una novedad tener un profesor latino en el salón de clases.” Se agradece claro que sí y mientras más pequeña sea la ciudad o el pueblo mejor porque tienen más exposición al mundo real a los estudiantes. Además me parece muy importante que las clases españolas las enseñe alguien que sea competente no sólo en el lenguaje sino también en la cultura”.

Cuál ha sido los mayores retos que se ha enfrentado a usted como profesora

“A pesar de que llevo muchos años en Estados Unidos, todavía me da un poco de susto escribir en inglés académico. Siempre tengo esa sensación de que lo que voy a escribir no es lo suficientemente bueno.”Romero dijo “Eso es algo que refuerza mi síndrome del impostor.” Bueno, me dieron este título porque cumplo con ciertas categorías, pero siempre queda la duda de si mi trabajo realmente vale la pena. Después de hablar con mis tutores y asesores, me doy cuenta de que sí, mi trabajo tiene valor porque nadie más está hablando de eso.

En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje del español, la Dra. Romero invita a todos los estudiantes interesados a unirse a los cursos que se ofrecerán en el próximo semestre.

“Finalmente, quiero invitar a todos los estudiantes que estén interesados en aprender español a registrarse en los cursos que estarán disponibles en el semestre de otoño de 2025 y a seguir nuestra página de Instagram @wtamuspanish para más información,” dijo la Dra. Romero.